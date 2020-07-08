قرارات جديدة لمجلس الوزراء السعودي..تعرف عليها

اتخذ مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في الإجتماع الأخير الذي عُقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس عدد من القرارات المهمة.





تمثلت تلك القرارات في الموافقة علي مذكرة تفاهم لتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الإماراتية والموافقة على النموذج الاسترشادي لمذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية في المملكة العربية السعودية والسلطات المختصة بالملكية الفكرية في الدول الأخرى.





كما شملت القرارات ايضا تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الموريشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الثروة السمكية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس، والتوقيع عليه.





وتم الإتفاق علي مذكرة تفاهم للتعاون الأكاديمي بين جامعة الملك سعود في المملكة العربية السعودية وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية في الإمارات العربية المتحدة بجانب الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زيمبابوي.





كما نصت القرارات ايضا علي قيام لجنة التعاون المالي والاقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في إطار الاتحاد الجمركي وذلك تنفيذا لقرار المجلس الأعلي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في دورته الأربعين.