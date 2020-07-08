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حفتر يتعهد بالتصدى للعدوان التركى وحماية ثروات ليبيا.. يتصدر النشرة الدولية لـ صباح البلد.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:05 ص
المشير خليفة حفتر
المشير خليفة حفتر القائد العام لقوات الجيش الوطني
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شيرين عادل

استعرضت الإعلامية هند النعساني،  خلال حلقتها اليوم الأربعاء ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة «صدى البلد»،  أبرز عناوين الأخبار الدولية والعربية. 

وجاءت أهم الاخبار العربية والدولية كالتالى: 


حفتر يتعهد بالتصدى للعدوان التركى وحماية ثروات ليبيا .

مجلس عشائر سوريا يدعو لتحرير سوريا من الاحتلال.

اغتيال الخبير فى الجماعات الجهادية هشام الهاشمى أمام منزله فى بغداد .

بسياسة حافة الهاوية.. النهضة تضغط لتوسيع الائتلاف الحكومى.

وساطة مفاوضات السلام السودانية تتسلم رد الحكومة على النقاط العالقة.

أمريكا تدرس حظر تطبيقات وسائل التواصل الإجتماعى الصينية. 

ماكرون يستحدث ثلاث وزارات لقيادة الإنعاش الإقتصادى.


برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميًا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.

ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة في الصحف المصرية والعربية والعالمية.
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