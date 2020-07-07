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صباح البلد ينعى الفريق العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى ..فيديو

الثلاثاء 07/يوليه/2020 - 09:05 ص
محمد العصار
محمد العصار
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آيات أحمد
 نعى برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الفريق محمد العصار، وزير الدولة للانتاج الحربى.

وأكدت الإعلامية رشا مجدى، أنه كان رجل دولة بمعنى الكلمة، وكان له مسيرة حافلة فى تاريخه المهنى سواء فى القوات المسلحة أو خلال توليه منصبه الوزارى.

وأشادت بالطفرة الكبيرة التى شهدتها وزارة الانتاج الحربى بعد تولى الفريق الراحل محمد العصار أداء مهام الوزارة، مشيرة إلى أن الفريق العصار كان حريصا على تطوير كل مصانع وزارة الإنتاج الحربى.

وتوفي  وزير الانتاج الحربي  الفريق محمد العصار، مساء أمس الاثنين.

ونعت رئاسة الجمهورية ببالغ الأسي والحزن الفريق محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي الذي انتقل إلى جوار ربه مساء أمس، لتفقد مصر أحد رموزها العسكرية الفذة.


ووصفت الرئاسة الفريق الراحل بأنه "مقاتلًا وهب حياته لخدمة وطنه، وحكيمًا شارك في مسؤولية إدارة البلاد في فترة عصيبة شهدت تحديات جسيمة كادت تعصف بالوطن".
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