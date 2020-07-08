مع ارتفاع الحرارة.. كيف تحمي نفسك من ضربة الشمس.. شاهد

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ ، يصاب الكثير بـ ضربة الشمس نتيجة المشي أو الوقوف فترات طويلة منذ الصباح وخلال ساعات النهار تحت آشعة الشمس، فيبدأ الشخص الشعور ببعض الأعراض منها الدوخة وعدم اتزان الجسم نتيجة ضربة الشمس .
وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد العديد من النصائح لـ تجنب الإصابة بضربة الشمس سواء للكبار أو الصغار وذلك في لقائه ببرنامج انبوكس المذاع على قناة "صدى البلد"، وهي :
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1- تجنب التعرض المباشر لآشعة الشمس
2- استخدام الشمسية في حالة المشي في الشمسس
3- استخدام نظارة شمسية لحماية عدسة العين
4- الاحتفاظ بزجاجة ماء لترطيب الجسم والوقاية من الإجهاد الحراري
5- استخدم مناديل معقمة وجل لليد دومًا في الصيف لأنه موسم الأمراض الجلدية
6- محاولة غسل اليد والوجه خارج المنزل إذا أمكن
7- ضرورة استخدام واقي الشمس سواء للرجال أو النساء والأطفال .