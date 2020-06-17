فى فصل الصيف.. تعرف على مخاطر ضربة الشمس وطرق الوقاية منها

وأضافت "عمار" خلال لقاء خاص ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن ضربة الشمس من الممكن أن تحدث فى مكان بعيد عن أشعة الشمس، مثل الأعمال التى تتعامل مع أفران النيران أو ذات درجات الحرارة العالية والبقاء بها لفترات طويلة.





وتابعت أن العرق هو وسيلة الدفاع الأولى للوقاية من ضربة الشمس، حيث أنه يقوم بتريد الجسم.





ونوهت أنه إذا شعر الشخص بأعراضها الإتصال فورا بالإسعاف، ومن تلك الأعراض الشعور بالإرتفاع الملحوظ بدرجات الحرارة والدوخة والشعور بالغثيان والقئ، او وجود صعوبة فى التنفس وفقدان الوعى وحودث تشنجات بالجسم.





وأفادت أن الوقاية منها تكون عن طريق تبريد الجسم وعمل كمادات سريعا بالماء الباردة على الرقبة وأعلى الفخدين، بالإضافة إلى شرب الكثير من الماء والسوائل وتجنب أشعة الشمس لفترات طويلة وإرتجاء الملابس الخفيفة.