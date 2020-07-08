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رياضة

شاهد.. فايلر يظهر في ملعب التتش قبل إجراء المسحة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على حضور الجزء الأخير من مران الفريق صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة.

وظهر فايلر في ملعب التتش دون أن يقود مران الفريق واطمأن على اللاعبين وسير التدريبات الفنية، بينما واصل ديفيد سيزا المدرب العام للفريق قيادته للتدريبات، كما حدث طوال الأيام الماضية التى غاب فيها فايلر لتواجده في سويسرا، حيث كان يقضي إجازة هناك لعدة أيام.

كما ظهر توماس بينكيل مخطط أحمال الفريق البدنية رفقة فايلر بعدما عاد الثنائي للقاهرة مساء أمس الأول بعد انتهاء إجازتهما.

ويستعد فايلر وتوماس بينكيل لإجراء مسحة كورونا بعد قليل وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الخاصة بالنادي لذا لم يشارك فايلر أو بينكيل في التدريبات لحين إجراء المسحة وظهور نتيجتها.



 
شاهد.. فايلر يظهر في ملعب التتش قبل إجراء المسحة
شاهد.. فايلر يظهر في ملعب التتش قبل إجراء المسحة
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