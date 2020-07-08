عبد الحفيظ يجتمع مع وليد سليمان وصالح جمعة بالأهلي

عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، جلسة منفردة مع وليد سليمان وصالح جمعة ثنائي الفريق، على هامش المران الذى أقيم صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش.





شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة، وذلك قبل انتظام الثنائي في التدريبات البدنية رفقة باقي اللاعبين.





وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات الدوري، بالإضافة إلى خوض مباراة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها سبتمبر المقبل.





وعقد ديفيد سيزا، المدرب العام محاضرة نظرية سريعة مع اللاعبين داخل ملعب التتش بالجزيرة وذلك قبل انطلاق المران الصباحي.



