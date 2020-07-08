للحاصلات على الإعدادية.. مستشفى الدعاة تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد التمريض

أعلنت مستشفى الدعاة، التابعة لوزارة الأوقاف، قبول دفعة تمريض جديدة للعام الدراسي 2020-2021م بالمعهد الفني للتمريض نظام الخمس سنوات بمستشفى الدعاة التابعة لوزارة الأوقاف من بين الحاصلات على الشهادة الإعدادية العامة الحديثة هذا العام 2019 / 2020م لغة إنجليزية (من محافظة القاهرة الكبرى).





وذلك بمصروفات دراسية بمبلغ ستة آلاف جنية عن كل عام دراسي (بخلاف الكتب والزى المدرسى) تدفع بعد اجتياز الاختبارات الشخصية والكشف الطبى وكشف الهيئة للطالبة، وإعلان التنسيق لنتيجة قبول الطالبة بثلاثة أيام، كما يتم تدريبهن على أيدى أكبر الأساتذة والاستشاريين والأخصائيين بمستشفى الدعاة وبمستوى شديد التميز.

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم، إن شروط القبول هى:-

1. القبول طبقًا لأعلى المجاميع المتقدمة ويكون اختيار الأعداد المقبولة بنظام التنسيق للمجموع الأعلى فالأقل واجتيازهن الاختبارات المؤهلة للقبول والكشف الطبى والمقابلة الشخصية.

2. ألا يقل سن المتقدمة عن 15 عاما ولا يزيد عن 18 عاما في 1 / 10 /2020 م .

3. أن تكون الطالبة حصلت على الشهادة الإعدادية العامة حديثة للعام الدراسي 2019-2020م .

4. ضرورة اجتياز الاختبارات الآتية :- (الاختبارات الشخصية – الكشف الطبي- كشف الهيئة) .

5. اجتياز اختبار الإملاء "اختبار اللغة العربية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) درجات من (10) درجات ، اختبار اللغة الإنجليزية على أن يكون الحد الأدنى المقبول (7) من (10) درجات ، اختبار القدرات العامة" .

الأوراق المطلوبة للالتحاق :-

1. طلب الالتحاق .

2. قيمة كراسة القبول بمبلغ 750 جنيه شاملة جميع الكشوفات والإشاعات والتحاليل المطلوبة ، وغير قابلة للرد في حالة عدم القبول.

3. فيش وتشبيه لولي الأمر باسم المعهد الفني للتمريض .

4. صورة من شهادة الإعدادية العامة حديثة .

5. صورة من شهادة الميلاد المميكنة .

6. شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة .

7. عدد 8 صور حديثة 4× 6 .

8. صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر.

9. إيصال كهرباء حديث .

وأوضحت الوزارة أنها تقبل الأوراق المطلوبة بمقر المعهد.