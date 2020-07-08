حرس المنشآت النفطية يمنع الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي

منع حرس المنشآت النفطية الناقلة "دلتا أوشن" من دخول ميناء السدر الليبي، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، في نبأ عاجل لها.





وفي وقت سابق من اليوم، قالت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، إنها مستعدة لرفع حالة القوة القاهرة في ميناء السدر النفطي والسماح لناقلة في حالة الاستعداد بتحميل النفط الخام من خزانات.





وبحسب بيانات رفينيتيف أيكون، وصلت الناقلة دلتا أوشن سويز ماكس إلى الميناء في الخامس من يوليو وظلت هناك منذ ذلك الحين.





وذكر مصدر شحن ومصدر تجاري أن الناقلة مستأجرة من شركة يونيبك التجارية.



