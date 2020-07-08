ميليت: محمد النني غاب عن تدريب بشكتاش للمطالبة بزيادة راتبه

كشفت صحيفة Milliyet التركية أن محمد النني لاعب مصر غاب عن حصتين تدريبيتين لناديه بشكتاش اعتراضًا على رفض الإدارة لطلبه.





وزعمت الصحيفة أن لاعب الوسط البالغ عمره 27 عاماً طلب من النادي مالاً إضافياً للمشاركة في المباريات المتبقية من الموسم الحالي.





وكتبت الصحيفة أن النني غاب عن المران مرتين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه قيصري سبور والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-1 يوم الإثنين في الجولة 30 من الدوري.





وشارك النني في المباراة وقدم أداء سيئا للغاية، مثل ما وصفه تقرير الصحيفة.





ويتبقى لبشكتاش أربع مباريات في الدوري ضد قاسم باشا وييني ملاطية سبور وفناربهشة وجينشلربرليجي.



