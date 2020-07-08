كوكا يقود أوليمبياكس للفوز على أريس بالدوري اليوناني

قاد محترفنا المصري أحمد حسن كوكا، فريقه أولمبياكوس، للفوز على أريس بأربعة أهداف مقابل هدفين، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين لمرحلة تحديد البطل من الدوري اليوناني.









وكان كوكا قد حسم أمر التتويج بلقب الدوري اليوناني بالفعل مع أولمبياكوس، قبل انتهاء المسابقة بـ 6 جولات كاملة.









أهداف أولمبياكوس الأربعة سجلها ماسوراس ولاعبنا كوكا، حيث سجل كل منهما هدفين، ليقودا فريقهما لتحقيق الانتصار السادس والعشرين لهم في الدوري هذا الموسم.









كوكا سجل الهدف الثاني لأولمبياكوس في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، فيما أضاف رابع الأهداف في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، ليرفع أهدافه في الدوري اليوناني مع أولمبياكوس هذا الموسم للهدف السادس.



