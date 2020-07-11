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فيديوجراف.. اتفاق دولي في مجلس الأمن ضد تركيا

السبت 11/يوليه/2020 - 05:09 م
أردوغان
أردوغان
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منار شعبان
وقفت العديد من الدول الكبرى يدا واحدة امام تصرفات تركيا وتدخلاتها في الشأن الليبي حيث اعلنت مجموعة من الدول تنديدها بالتصرفات التركية خلال اجتماع مجلس الامن اليوم، مطالبين بضرورة سحب تركيا قواتها من ليبيا.

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وشنت فرنسا هجوما مباشرا على تركيا واتهمتها بارسال اسلحة عن طريق البحرية التركية الي طرابس، وطالبت بضرور عدم خرق اتفاقات برلين وقرارات مجلس الامن

ونستعرض المزيد من تصريحات الدول الكبرى ضدتركيا خلال جلسة مجلس الامن الخاصو بالأوضاع في ليبيا من خلال الفيديوجراف التالي:
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