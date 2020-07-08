المكتب الإعلامي الكاثوليكي ينعى الرئيس الأسبق لـ راديو مريم

نعى المكتب الإعلامى الكاثوليكى بمصر برئاسة نيافة الأنبا باخوم المتحدث باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر إيمانويل فيراريو الرئيس الأسبق للعائلة العالمية لراديو مريم، والذى رحل إلى السماء اليوم.









وأوضح المكتب الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية برئاسة نيافة الأنبا باخوم أن إيمانويل فيراريو هو الرئيس الأسبق للعائلة العالمية لراديو مريم، والذى كان له الفضل فى نشر الراديو فى كل أنحاء العالم.









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وتقدم المكتب الإعلامى الكاثوليكى بكل أعضائه – في بيان صادر اليوم - بخالص التعازى لعائلته العزيزة، ونصلى من أجل أن يستقبله الرب فى الملكوت.









ومن ناحية أخرى أعلنت مطرانية سمالوط للأقباط الأرثوذكس أن اختبار القبول الشفهي والتحريرى للمتقدمين للكلية الاكليريكية القسم النهاري سيكون يوم السبت المقبل في العاشرة صباحا.









وأضافت مطرانية سمالوط عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن الاختبار الشفهى والتحريرى سيعقد في مبنى خدمات مارمرقس بمدينة سمالوط بكنيسة الشهداء.