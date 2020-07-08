الطب الوقائى: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون الدبلي والرئوي.. فيديو

قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة ، أن مرض الطاعون له انواع منها ما يسبب تسمم في الدم واخر يصل إلى الرئة .





وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان مرض الطاعون الدبلي تنقله بعض الحيوانات وعلى رأسها القوارض وينتشر في بعض المناطق الريفية المزدحمة بالسكان .





، أن سمعة الطاعون السيئة علي مستوى العالم تعود إلى القرون الوسطي اما الطاعون اليوم فهو مرض بكتيري والبكتريا لها علاج عكس الفيروسات . وأوضحإلى





وتابع : البكتريا المسببة لمرض الطاعون هناك الكثير من المضادات الحيوية جاهزة للتعامل معها .



