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الطب الوقائى: المضادات الحيوية علاج فعال وقاتل للطاعون الدبلي والرئوي.. فيديو

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:34 م
الطاعون
الطاعون
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إبراهيم القادري
قال الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لشئون الطب الوقائي بوزارة الصحة ، أن مرض الطاعون له انواع منها ما يسبب تسمم في الدم واخر يصل إلى الرئة .

وأضاف عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية في برنامج مساء دى ام سى المذاع علي قناه دى ام سى ، ان مرض الطاعون الدبلي تنقله بعض الحيوانات وعلى رأسها القوارض وينتشر في بعض المناطق الريفية المزدحمة بالسكان .

وأوضح ، أن سمعة الطاعون السيئة علي مستوى العالم تعود إلى القرون الوسطي اما الطاعون اليوم فهو مرض بكتيري والبكتريا لها علاج عكس الفيروسات .

وتابع :  البكتريا المسببة لمرض الطاعون هناك الكثير من المضادات الحيوية جاهزة للتعامل معها.

واستكمل : الطاعون له علاج ومتواجد في الاسواق والنوع الذي ظهر في الصين بسيط .
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