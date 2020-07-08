أستاذ مناعة: الطاعون غير موجود في مصر ولا يشكل خطورة.. فيديو

طمأن الدكتور عبد اللطيف المر، أستاذ الوقاية بكلية الطب بجامعة الزقازيق، المواطنين بخصوص وباء الطاعون الذي ظهر مؤخر، مؤكدا أن هناك شائعات حول هذا الأمر.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية جيهان لبيب ببرنامج "90 دقيقة" الذي يذاع على قناة المحور، أن الطاعون مرض خطير للغاية، وكان في الماضي يسمونه الموت الأسود، لأنه قتل الملايين من مستدركا أنه لكي يحدث يجب أن تتواجد "البراغيت" الخاصة به وفئران من أنواع محددة، وبالتالي هناك شروط لانتشاره.





وأضاف أن الطاعون الدبلي الذي ظهر في الصين هو أكثرهم انتشارا وأقلهم خطورة وما حدث في القرن الـ 18 لن يتكرر مرة أخرى، لأن المضادات الحيوية الخاصة به معروفة ومتوافرة بشكل دارج في الصيدليات، ومصر آمنة من المرض، وما حدث في الصين أنه تم اكتشاف حالة مؤكدة وهناك شكوك حول حالة اخرى.





وأوضح أن الصين رفعت حالة الطوارئ من الدرجة الثالثة، بعد ظهور الحالة المصابة بالمرض، مشيرا إلى أن الصين يصاب بها من 20 إلى 30 حالة سنويا، وكبار العلماء أكدوا أن ما حدث في الصين لا يشكل أي خطورة.

وأكمل أن هذا الوباء لا ينتقل من إنسان إلى أخر، بل ينتقل من أنواع معينة من الفئران.



