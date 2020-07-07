الطاعون الدبلي.. مخاوف في غير محلها.. فيديو

عرض برنامج «غرفة الأخبار»، المذاع عبر شاشة «سكاي نيوز»، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا عن مرض الطاعون الدبلي الذي ظهر في الصين حيث أصدرت بكين تحذيرا من الدرجة الثالثة وهو ما طمأن منظمة الصحة العالمية بشأن هذا المرض.





وقال ضرار بلعاوي مستشار الأمراض المعدية، في لقاء عبر سكايب، إن كلمة الطاعون تاريخيًا تطلق على الوباء وهذا مرض معدي مميت بلا شك ويعيش في الفئران والقوارض، مضيفا أن ينتقل من القوارض إلى البشر عن طريق البعوض.





وأضاف ضرار بلعاوي مستشار الأمراض المعدية، أن يمكن علاجه بمضادات حيوية، وليس لدينا مشكلة في هذا المرض وليس سريع الانتشار.





وأكد ضرار بلعاوي مستشار الأمراض المعدية، أن هناك مجموعة من المضادات الحيوية متوفرة ولا يوجد خوف من هذا الوباء، مشيرا إلى أن علاجه رخيص الثمن وليس غالي.







