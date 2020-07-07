بجانب كورونا والطاعون الدبلي .. الصين تسجل حالة إصابة بحمى الضنك

سجلت الصين، حالة إصابة بمرض حمى الضنك ، وذلك في نفس اليوم الذي رصدت فيه البلاد إصابة بـ الطاعون الدبلي ، وفقا للمسؤولين في البلاد.





وذكرت السلطات الصحية المحلية أن أحد سكان مدينة جوانجدي بشرق الصين تم تشخيصه يوم الأحد بحمى الضنك، وهو فيروس قاتل ينتشر عن طريق البعوض المصاب.





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يأتي ذلك بعد اكتشاف إصابة أحد الرعاة في منطقة منغوليا شمال الصين بالطاعون الدبلي خلال عطلة نهاية الأسبوع، في الوقت الذي تواجه فيه البلاد فيروس كورونا المستجد.





ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يتلقى المريض بحمى الضنك، العلاج في مستشفى محلي منذ تشخيصه في 5 يونيو.





وذكر المسؤولون أن المصاب سافر سابقًا إلى دول آسيوية أخرى بما في ذلك الهند وميانمار وباكستان.





وقال مسؤولو الصحة إنهم يقومون بجهود لمكافحة الفيروسات في الأحياء المجاورة بعد رصد تلك الإصابة، ولكن تم حذف المنشور عبر الإنترنت من صفحة وسائل التواصل الاجتماعي الحكومية.





وحمى الضنك يُعرف أيضا بأسماء "حمى تكسير العظام"، و"أبو الركب" و"حمى عدن"، ومن أعراضه الحمى والصداع وألم العضلات والمفاصل.





يأتي هذا في الوقت الذي تقاتل فيه سنغافورة فيروس حمى الضنك، فحتى أمس الاثنين، تم الإبلاغ عن إصابة 15273 بحمى الضنك بها هذا العام.