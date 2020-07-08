ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على برايتون

أقيمت اليوم الأربعاء، 4 مباريات، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وحقق مانشستر سيتي انتصارًا كبيرًا على نيوكاسل يونايتد بخماسية نظيفة فيما فاز بيرنلي على وست هام بهدف نظيف، وانتصر شيفيلد يونايتد على ولفرهامبتون بنفس النتيجة.





وفي أخر مباريات اليوم، قاد نجمنا محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف.





وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات اليوم كالآتي:









2- مانشستر سيتي 69 نقطة





3- تشيلسي 60 نقطة





4- ليستر سيتي 59 نقطة





5- مانشستر يونايتد 55 نقطة





6- ولفرهامبتون 52 نقطة





7- شيفيلد يونايتد 51 نقطة



8- آرسنال 50 نقطة





9- بيرنلي 49 نقطة



10- توتنهام 48 نقطة





11- ايفرتون 44 نقطة





12- نيوكاسل 43 نقطة





13- ساوثهمبتون 43 نقطة





14- كريستال بالاس 42 نقطة





15- برايتون البيون 36 نقطة





16- ويست هام 31 نقطة





17- واتفورد 31 نقطة





18- أستون فيلا 27 نقطة





19- بورنموث 27 نقطة





20- نورويتش سيتي 21 نقطة