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بين الناس

استمرار انقطاع مياه الشرب شكوى أهالى قرية بروية بكفر الدوار في البحيرة

الخميس 09/يوليه/2020 - 09:02 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أستغاث المواطن محمد فكيه حميده عبد العزيز يونس والمقيم فى قرية برويه بمركز كفر الدوار محافظة البحيرة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من استمرار انقطاع مياه الشرب بصورة مستمرة منذ فترة تصل إلى عام .

ويقول فى رسالته : رغم التقدم بعدة شكاوى لوضع حل دون رد، وعدم تمكن الأهالى من توفير احتياجاتهم من المياه مع ارتفاع درجة الحرارة وعدم تمكنهم من إجراء النظافة الشخصية.

وناشد القارئ سرعة العمل على إزالة أسباب الشكوى للتواصل: 01210238785  

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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