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مرأة

لو معدلات السكر قليلة.. امتنع عن تناول الكرنب

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:52 ص
لو عندك السكر قليل
لو عندك السكر قليل .. امتنع عن تناول هذا الطعام
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اسماء محمد
بالرغم من أن شريحة كبيرة من الناس تعانى من زيادة الوزن والسمنة وزيادة نسبة السكر فى الدم إلا أن هناك مجموعة اخرى تعانى من عكس هذه المشكلات وتلعب التغذية الصحيحة دورا مهما فى علاج هذه المشكلات من خلال اختيار الطعام والشراب بعناية شديدة.
وذكر موقع "stylecraze " أن تناول الكرنب يساعد فى خفض نسبة السكر فى الدم بشكل ملحوظ خاصة إذا تم تناوله فى السلطة الخضراء. 

يجب على من يعانون من انخفاض نسبة السكر تناول الكرنب بكميات قليلة ويفضل مزجه مع اطعمة اخرى تحتوى على نسبة كربوهيدرات عالية.

كما أن هذا الطعام يعمل على خفض الضغط والسكر وهو جيد لمرضى السكرى ولكن يجب استشارة الطبيب فى البداية لتنظيم الادوية مع طبيعة الطعام.
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