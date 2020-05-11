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علاج فعال لـ 9 أمراض .. اكتشف فوائد الكرنب

الإثنين 11/مايو/2020 - 06:23 م
علاج فعال لـ 9 امراض
علاج فعال لـ 9 امراض .. اكتشف فوائد الكرنب
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اسماء محمد
يتعامل عدد كبير منا مع الكرنب على أساس انه مجرد طعام يستخدم في إعداد أحد أشهى أصناف المحشي، لكنه في حقيقة الأمر غني بمجموعة كبيرة من العناصر الغذائية المتنوعة مما يجعله فعالا في علاج أمراض عديدة.
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وذكر موقع " stylecraze" أن الكرنب غني بمجموعة متعددة من مضادات الأكسدة أبرزها: الأنثوسيانين والسلفورافان والتى تساعد في علاج الالتهابات والأعراض المصاحبة لها والوقاية منها .


وعرض الموقع قائمة بأهم الامراض التى يساعد الكرنب في علاجها أو الوقاية منها، وهى:

- يحمى من أمراض القلب والشرايين.
- يحسن صحة الجهاز الهضمي
- فعال في الوقاية من السرطان
- يساعد في علاج مرض السكري
- يقوي النظر وصحة العينين
- يرفع المناعة مما يحمي من الأمراض.
- يساعد في تخفيف الوزن
- يحسن صحة الجلد والبشرة
- يقوي الشعر ويمنع تساقطه
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