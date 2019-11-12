لن تصدق .. شوربة الكوارع علاج فعال لهذا المرض

تعد شوربة الكوراع من اشهر الاكلات الشعبية التى يعشقها البعض وخصوصا سكان المناطق الشعبية والرجال ولكن مالايعرفه كثيرون ان شوربة الكوارع ليست مجرد طعام عادى بل علاج لأمراض كثيرة.



ووفقا لما ذكره موقع "healthline" فإن تساعد مرقة العظام التى تسمي شوربة كوارع على التئام بطانة الأمعاء وعلاج المشاكل الموجودة بها مما يزيد من صحة الجهاز الهضمي ويساعد فى تمكين الجهاز المناعى من اداء وظيفته.



تحتوى شوربة الكوارع على مجموعة متنوعة من المعادن ومركبات الشفاء مثل الجيلاتين والكولاجين والأحماض الأمينية والبرولين والجلوتامين والأرجينين ، والتي تساعد على سد بطانة الأمعاء وتقليل النفاذية ومكافحة الالتهابات وتعزيز الجهاز المناعي.