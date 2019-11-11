AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد إصابة رامي جمال به .. إليك أشهر أدوية علاج البهاق

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 07:27 م
بعد إصابة رامي جمال
بعد إصابة رامي جمال به .. إليك أشهر أدوية علاج البهاق
Advertisements
اسماء محمد
أعلن النجم رامى جمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصابته بمرض البهاق، وهو أحد الأمراض المناعية التى تتسبب فى ظهور بقع بيضاء شاحبة اللون فى أجزاء متفرقة من الجسم، أبرزها: الوجه واليدين.

ومن المعروف عن مرض البهاق انه من الامراض المزمنة التى تلازم صاحبها مدى الحياة، لذا نعرض فى هذا التقرير اهم أدوية علاج البهاق وفقا لما ذكره موقع "nhs".

- الستيرويدات القشرية الموضعية، هي نوع من الأدوية التي تستخدم فى علاج البهاق فى صورة كريم أو مرهم ، ويمكن أن توقف انتشار بقع البهاق البيضاء بل وفى بعض الأحيان يستعيد الانسان لون بشرته الطبيعية، يمكن وضعها على الوجه لكن يجب توخي الحذر في اختيار واستخدام هذا النوع من الأدوية على وجه تحديدا واستشارة الطبيب.

- دواء psoralen لاستعادة لون البشرة
- أدوية علاج البهاق فى المرفقين فهى تعتمد بشكل أساسي على استخدام الكريمات والمراهم المشتقة من الكورتيكوستيرويدات، أهمها: لوتيكاسون بروبيونات، وبيتاميثازون فاليرات، وهيدروكورتيزون الزبدات.
- يجب على جميع المصابين بمرض البهاق الابتعاد عن اشعة الشمس واستخدام كريمات التمويه تكفي لبعض الأشخاص.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد إصابة رامي جمال.. 5 أعراض مبكرة لـ البهاق

بعد إصابة رامى جمال به.. نصيحة مهمة لمرضى البهاق | تعرف عليها

برسالة مؤثرة.. اليسا تدعم رامي جمال بعد إعلان إصابته بـ البهاق

بعد إصابة رامي جمال.. معلومات مهمة عن مرض البهاق

فيديوجراف| رامي جمال يعلن إصابته بالبهاق ويفكر في الاعتزال

زي القمر .. أمير طعيمة يدعم رامي جمال بعد إصابته البهاق

ترشيحاتنا

في عيد ميلاده.. نساء في حياة أحمد الفيشاوي أشهرهن فتاة الجونة

جيد جدا| الصحف الإنجليزية عن أداء محمد صلاح أمام مان سيتي

تصرف أخلاقي من تركي آل الشيخ ردا على سيدة هاجمت هيئة الترفيه | شاهد

بعد تغزلها في شهامته .. شاهد | 10 إطلالات لـ روجينا مع زوجها أشرف زكي

خبير: أردوغان يمارس البلطجة في البحر المتوسط والاتحاد الأوروبي يعاقبه

وفاة علاء علي نجم الزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متابع لها تتجوزيني؟ إطلالات منة فضالى المثيرة للجدل هذا الأسبوع

هانتعشى ايه النهاردة .. كوسة بانيه وفوندو الجبن اللايت وسلطة فواكه

مرض زينة يصيب ابنها بـ البكاء | شاهد إطلالتها بالنظارة