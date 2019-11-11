بعد إصابة رامي جمال به .. إليك أشهر أدوية علاج البهاق



- دواء psoralen لاستعادة لون البشرة

- أدوية علاج البهاق فى المرفقين فهى تعتمد بشكل أساسي على استخدام الكريمات والمراهم المشتقة من الكورتيكوستيرويدات، أهمها: لوتيكاسون بروبيونات، وبيتاميثازون فاليرات، وهيدروكورتيزون الزبدات.

- يجب على جميع المصابين بمرض البهاق الابتعاد عن اشعة الشمس واستخدام كريمات التمويه تكفي لبعض الأشخاص.



أعلن النجم رامى جمال عبر مواقع التواصل الاجتماعي اصابته بمرض البهاق، وهو أحد الأمراض المناعية التى تتسبب فى ظهور بقع بيضاء شاحبة اللون فى أجزاء متفرقة من الجسم، أبرزها: الوجه واليدين.ومن المعروف عن مرض البهاق انه من الامراض المزمنة التى تلازم صاحبها مدى الحياة، لذا نعرض فى هذا التقرير اهم أدوية علاج البهاق وفقا لما ذكره موقع "nhs".- الستيرويدات القشرية الموضعية، هي نوع من الأدوية التي تستخدم فى علاج البهاق فى صورة كريم أو مرهم ، ويمكن أن توقف انتشار بقع البهاق البيضاء بل وفى بعض الأحيان يستعيد الانسان لون بشرته الطبيعية، يمكن وضعها على الوجه لكن يجب توخي الحذر في اختيار واستخدام هذا النوع من الأدوية على وجه تحديدا واستشارة الطبيب.