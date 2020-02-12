دفي نفسك في الشتاء .. طريقة عمل محشي الكرنب بخلطة جديدة

يعتبر محشي الكرنب من أشهر الأكلات الشعبية في مصر، خاصة في فصل الشتاء بسبب أنتشار الكرنب، كما يعمل محشي الكرنب على تدفئة الجسم بفصل الشتاء.





نقدم لكِ طريقة عمل محشي الكرنب على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي ..





• مقادير عمل محشي الكرنب :-





- ثمرة كرنب

- بصلة مفرومة 1

- ملعقة صغيرة ثوم مفروم

- نصف حزمة شبت

- نصف حزمة بقدونس

- نصف حزمة كزبرة خضراء

- جزرة مبشورة

- ثمرة فلفل أخضر رومي

- 1 و نصف كوب عصير طماطم1

- 1 و نصف كوب مرقة

- 3 كوب أرز

- زيت

- ملعقة صغيرة بهارات

- 1 ملعقة صغيرة كمون ناعم

- 1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

- ملح

- فلفل أسود









• طريقة عمل محشي الكرنب :-





* يقطع ورق الكرنب ويسلق في الماء المضاف له الكمون





* يشوح البصل والفلفل الرومي الأخضر في الزيت على النار





* يضاف الثوم المفروم





* يضاف الملح والفلفل الأسود والكمون





* يضاف عصير طماطم وصلصة الطماطم





* يضاف الجزر المبشور والبهارات والشبت والبقدونس والكزبرة





* يضاف الأرز ويقلب الخليط





* تحشى قطع ورق الكرنب بخليط الأرز وتلف أصابع





* ترص أصابع الكرنب في الحلة





* تغلي المرقة على النار مع القليل من الصلصة والزيت والكمون والملح حسب الرغبة





* يضاف الخليط إلى الكرنب المرصوص في الحلة





* يوضع الخليط على النار حتى تمام النضج