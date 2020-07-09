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البعض ابتلع الطعم.. الفقي: إثيوبيا صورت للجميع أنها بلد فقير يعاني من نقص الكهرباء

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:04 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
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هاني حسين
قال المفكر السياسي مصطفى الفقي، إنه يرفض الظلم وعدم العدالة وغياب الاعتدال لدى الجانب الإثيوبي في مفاوضات السد الإثيوبي  مع مصر والسودان.

وأضاف مصطفى الفقي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن   اثيوبيا تمكنت من نشر الأكاذيب حول السد الاثيوبي.

وتابع مصطفى الفقي:"  اثيوبيا صورت للجميع انها بلد فقير ويعاني من نقص الكهرباء وندرة المياة في الزراعة  و ابتلع الطعم عدد من الدول".

وأكمل مصطفى الفقي:"  الاثيوبيون استثمروا وضعهم الاقتصادي في استجلاب رضا الدول وتحريضها على مصر".

ولفت مصطفى الفقي:"   اثيوبيا لديها أجندة معدة من قبل وبدأت في تنفيذها في العشر سنوات الماضية بشكل ملحوظ ".

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