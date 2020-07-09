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مرأة

في موسم الصيف .. 7 مشاكل صحية تسببها لسعات قنديل البحر

الخميس 09/يوليه/2020 - 11:39 ص
قنديل البحر
قنديل البحر
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آلاء حسن
تعتبر لسعات قناديل البحر هي أكثر المشاكل شيوعًا نوعًا ما للأشخاص أثناء السباحة، أو المشي في الماء أو الغوص في مياه البحر، ويمكن أن تحقنك اللوامس الطويلة المتعلقة بجسم قنديل البحر بسم عن طريق لدغات شائكة مجهرية.

وتختلف لسعات قنديل البحر اختلافًا كبيرًا في الشدة وغالبًا ما يؤدي ذلك إلى ألم فوري وعلامات حمراء ومتهيجة على الجلد وقد تسبب بعض لسعات قنديل البحر المزيد من المرض للجسم كله وفي حالات نادرة تكون لسعات قنديل البحر مهددة للحياة.

ووفقًا لموقع mayoclinic، يمكن للسعة قنديل البحر الشديدة أن تؤثر على أكثر من نظام في الجسم وقد تظهر ردود الفعل هذه بسرعة أو بعد اللسعات ببضع ساعات تشمل العلامات والأعراض للسعات قنديل البحر :

- ألم بالمعدة

- الغثيان والقيء

- الصداع

- ألمًا أو تقلصات عضلية

- الضعف أو النعاس أو فقدان الوعي أو التشوش الذهني

- صعوبة في التنفس

- مشاكل القلب


ويمكن أن تساعدك النصائح التالية على تجنب لسعات قنديل البحر :

ارتدِ بدلة واقية : عند السباحة أو الغوص في أماكن احتمال حدوث لسعات قنديل البحر، ارتدِ بدلة غطس أو ملابس واقية أخرى.

تبيع متاجر الغوص "بدلات جلدية" واقية أو "بدلات مخصصة للدغات" مصنوعة من قماش رقيق وبجودة عالية وضع في اعتبارك الأحذية الواقية لإمكانية حدوث اللسعات أيضًا أثناء المشي في المياه الضحلة.

يمكنك الحصول على المعلومات حول المرض:  يمكنك التحدث إلى رجال الإنقاذ أو المسؤولين أو النزلاء المحليين في قسم الصحة المحلية قبل السباحة أو الغطس في المياه الساحلية خاصةً في المناطق التي تنتشر بها قناديل البحر.

تجنب المياه أثناء موسم قناديل البحر: ابق خارج المياه عندما تزيد أعداد قناديل البحر.

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