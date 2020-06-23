مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

- الحليب

- الزبادي

يعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن على تقشير البشرة لإزالة الجلد المتهيج بلطف بينما تساعد البروتينات الموجودة في تهدئة البشرة وتخفيف الألم والاحمرار في الجلد.





- الخيار مع محتواه العالي من الماء ، وخصائص مهدئة ومسكنة (مسكن للألم) ، ثبت أن الخيار علاج فعال ضد ألم حروق الشمس.









