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مرأة

مع حرارة الصيف.. 5 طرق بسيطة لـ علاج حروق الشمس

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:32 م
علاج حروق الشمس
علاج حروق الشمس
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نهى هجرس
يؤدي التعرض المفرط للشمس والحماية غير المناسبة من أشعة الشمس إلى حروق الشمس بشكل سيئ للغاية، ولذلك يجب معالجتها بشكل سريع مع الحرص على وضع واقى الشمس بشكل مستمر.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز الطرق العلاجية التى تساعدك فى التخلص من حروق الشمس...

- جل الصبار 
جل الصبار هو المنقذ إذا كنت تعاني من حروق الشمس، فهو مليئ بخصائص قوية مضادة للالتهابات والترطيب وشفاء الجروح ، وقد أظهرت الدراسات أن جل الصبار يساعد بشكل كبير في علاج حروق الشمس، وذلك عن طريق وضع جل الصبار على الجلد المصاب بحروق الشمس. 

- الشاي الاخضر 
يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد على تهدئة البشرة وتوازن درجة الحموضة في الجلد، والأهم من ذلك ، أن البوليفينول وحمض التانيك الموجود فيه يسحبان الحرارة من الجلد المحروق من الشمس ويوفر راحة هائلة من الألم والحكة.


- الحليب 
يحتوي الحليب على مضادات الأكسدة مثل فيتامين أ و د التي تعزز شفاء الجلد كونه غنيًا بحمض اللاكتيك ، يقوم الحليب بتقشير البشرة بلطف لتوفير الراحة من الانزعاج، بالإضافة إلى ذلك ، يصنع الحليب طبقة بروتينية فوق جلدك المصاب بـ حروق الشمس التي تنفخ الحرارة وتقلل من الألم. 

- الزبادي 
يعمل حمض اللاكتيك الموجود في اللبن على تقشير البشرة لإزالة الجلد المتهيج بلطف بينما تساعد البروتينات الموجودة في تهدئة البشرة وتخفيف الألم والاحمرار في الجلد. 

- الخيار 
مع محتواه العالي من الماء ، وخصائص مهدئة ومسكنة (مسكن للألم) ، ثبت أن الخيار علاج فعال ضد ألم حروق الشمس.





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