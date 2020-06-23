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مرأة

لو أول مرة تروح الجيم.. معلومات وأسرار يجب عليك معرفتها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:30 م
نصائح قبل الذهاب
نصائح قبل الذهاب للجيم
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نهى هجرس
بعد الجلوس لفترات طويلة فى المنزل، اكتسب العديد من الرجال الوزن بشكل كبير مما يدفعهم بالذهاب إلى صالات الجيم بشكل مستمر للحصول على جسم رشيق وجذاب.

ويحتار العديد من الرجال حول اختيار صالة الجيم المناسبة، والخطوات الهامة التى يجب ان يتبعها قبل الذهاب وبدء التمرين، ووفقًا لما قدمة موقع "mens health" إليك اهم الخطوات الواجب اتباعها...


يجب قبل الذهاب إلى صالات الجيم  اجراء اختبار لصحتك قبل بدء برنامج كمال الأجسام لأنك تحتاج إلى قلب سليم وكذلك كلى سليمة وكبد سليم كي تستطيع بناء البروتينات على صورة خلايا عضلية سليمة.

كما يجب الحرص على تناول تغذية خاصة تحتوي على كمية كبيرة من البروتينات، ورفع الأوزان أو المقاومة الهيدروليكية في الأجهزة، الحصول على راحة كافية ونوم جيد ليلًا وقلة السهر لأن نمو العضلات يكون ليلًا.

عند الذهاب لصالات الجيم لأول مرة ينصح بعدم رفع أوزان فى الأسبوع الأول، ولكن يكتفي بممارسة الرياضات الخفيفة مثل الضغط والعقلة وبعض تمارين البطن، حتى لا يحدث جروح كبيرة في العضلات .

تلعب الكربوهيدرات، والبروتينات دورًا أساسيًا، وتعطي الطاقة ليتدرب، وتعمل على افراز الأنسولين هذا الهرمون الذي يحفز الخلايا على التهام الجلوكوز، والذي يساعد على إدخال بعض الأحماض الأمينية إلى الخلايا ويشجع على بناء البروتين وبدون الكربوهيدرات من المستحيل بناء العضلة .






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