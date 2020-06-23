استعدادا لعودة الدوري.. محمد الشناوى يؤدي تدريبات تأهيلية داخل الجيم.. شاهد

واصل محمد الشناوى حارس مرمي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ تدريباته التأهيلية فى أحد مراكز الجيم.





ونشر " حارس مرمي منتخب مصر " عبر خاصية "ستورى" على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة ظهر فيه وهو يؤدي التدريبات التأهيلية استعدادا لعودة الدورى"





ويخوض لاعبو الفريق الأحمر تدريبات منزلية على فترتين خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب انتشار فيروس كورونا.





ومن المقرر أن تستأنف الأندية تدريباتها بداية من الاسبوع القادم، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا استعداد لعودة النشاط الرياضي"















