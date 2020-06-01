لو بتخرجي في الشمس .. 5 نصائح لعلاج حروق الوجه

تتعرض بشرتك للشمس كثيرا خاصة في فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة بشكل كبير مما يؤثر على وجهك وتحدث حروق الوجه ولذلك قدم موقع webmed، نصائح للعلاج المنزلي لحروق الوجه من الشمس .
علاج منزلي لحروق الوجه من الشمس
يمكنك وضع الصبار أو مرهم مضاد حيوي على المنطقة المحروقة بعد تبريده لتسهيل الشفاء.
يمكن استخدام العسل أيضًا بعد تنظيف المنطقة المصابة حيث إن العسل لديه خصائص التئام الجروح ومضادات الأكسدة، والتغذية ، ومضادات الميكروبات التي يمكن أن تساعد في علاج حروق الوجه .
ضع الفازلين على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
امتنع عن استخدام الشحوم أو الزبدة أو البودرة على الحرق لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الضرر.
كما يمكن تمرير المياه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة مع الحرص على عدم سكبها على أي شخص آخر وبدلًا من ذلك خذ حمامًا باردًا.
علاج منزلي لحروق الوجه من الشمس
يمكنك وضع الصبار أو مرهم مضاد حيوي على المنطقة المحروقة بعد تبريده لتسهيل الشفاء.
يمكن استخدام العسل أيضًا بعد تنظيف المنطقة المصابة حيث إن العسل لديه خصائص التئام الجروح ومضادات الأكسدة، والتغذية ، ومضادات الميكروبات التي يمكن أن تساعد في علاج حروق الوجه .
ضع الفازلين على المنطقة المصابة مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.
امتنع عن استخدام الشحوم أو الزبدة أو البودرة على الحرق لأنها قد تؤدي إلى تفاقم الضرر.
كما يمكن تمرير المياه على المنطقة المصابة لمدة 20 دقيقة مع الحرص على عدم سكبها على أي شخص آخر وبدلًا من ذلك خذ حمامًا باردًا.