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مرأة

بـ 5 جنيهات فقط .. حلول سحرية لعلاج حروق الشمس في دقائق

الإثنين 14/أكتوبر/2019 - 11:12 م
صدى البلد
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قسم المرأة
تتعرض معظم الفتيات للإصابة بحروق في البشرة بسبب التعرض الدائم لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في وقت الظهيرة، وقد تتسبب تلك الحروق في تلف خلايا البشرة إذا لم يتم علاجها بالشكل المناسب، لذلك أشار موقع "power of positivity" إلى الطرق الطبيعية للتخلص من حروق الشمس:

- اللبن:
يتم وضع اللبن على البشرة المتهيجة، فهو يزيل الحروق بسرعة كبيرة، كما يمكن استخدام أي من مشتقات الحليب لإزالة الحروق، فكلها تحتوي على نفس الخصائص التي تعمل على تخليص البشرة من حروق الشمس.

- جل الصبار:
وهنا يتم وضع جل الصبار مباشرةً على البشرة المتهيجة، والانتظار حتى تهدأ ويزول منها الاحمرار، ويعتبر جل الصبار من الطرق الفعالة في إزالة الحروق بالإضافة إلى دوره الكبير في ترطيب البشرة وتغذيتها.

- البابونج:
يتم نقع البابونج في ماء مغلي، ثمّ يتم دهن البشرة المتعرضة للشمس بمنقوع البابونج لكن بعد أن يبرد، فهو له قدرة فعالة على علاج الخلايا التالفة بسبب حروق الشمس.

- خل التفاح:
يجب تخفيف خل التفاح بالقليل من الماء، ثمّ دهن البشرة به، فخل التفاح من أفضل الطرق للتخلص من الحروق ومنع تقشر البشرة الناجم عن تلك الحروق.

- زيت النعناع:
بالإضافة للاستخدامات العديدة لزيت النعناع، يمكن وضع بعض القطرات منه إلى الكريم المرطب ودهن البشرة به، فلزيت النعناع خصائص مهدئة للتهيجات الحاصلة للبشرة ويعالج الحروق.
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