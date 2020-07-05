بعد انتهاء إجراءات الحظر.. تزايد الآمال في إسبانيا حول عودة السائحين في موسم الصيف

تتزايد الآمال في إسبانيا في عودة السياحة وانتعاشها في موسم الصيف مع انتهاء إجراءات الحظر التي تم فرضها لشهور لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.





وبالنسبة للكثيرين، فإن السؤال هذا الصيف هو ما إذا كان سيتمكن المواطنون من التوجه إلى الشاطئ، ومع عودة المنتجعات على طول الساحل الإسباني ببطء إلى الحياة ، فإن الأمل هو عودة السياح.





ومن المقرر أن تستأنف الرحلات إلى وجهات على طول ساحل كوستا ديل سول المشبع بالشمس في إسبانيا، بعد أشهر مع عدم وجود أعمال ، يتم إعادة فتح الفنادق والمطاعم والحانات ويتم وضع تدابير السلامة لمنع تفشي فيروس كورون