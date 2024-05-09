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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وصلة بكاء لمحمود الخطيب خلال تأبين العامري فاروق

صدى البلد

نشر أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق صورة لكابتن محمود الخطيب خلال مراسم تأبين الراحل العامري فاروق عبر فيسبوك.

و ظهر  الخطيب  وهو يبكي خلال مراسم تأبين الراحل العامري فاروق.

انطلق حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ قليل، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ولفيف من مسئولي الرياضة المصرية.

 

وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.

محمود الخطيب الحالة الصحية لكابتن محمود الخطيب أحمد بن عقيل الخطيب العامري فاروق

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