حرام شرعا .. إعلامي يثير الجدل بشأن حفل تأبين العامري فاروق

آثار الإعلامي عمرو الدردير الجدل بشأن حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

و كتب الدرديري : رحمه الله عليه وأسكنه فسيح جناته ، بس من وجهة نظري كان لابد أخذ رأي الدين في عمل تمثال للمرحوم لأن ما أعلمه ان هذا الامر حرام شرعاً، كفي الدعوة الصالحة وعمل أماكن لسقي الماء في كل الفروع كصدقة جارية.

وانطلق حفل تأبين الوزير العامري فاروق، نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، منذ قليل، بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأسرة الفقيد ورؤساء الأندية والاتحادات الرياضية، ولفيف من مسئولي الرياضة المصرية.

وقام مجلس الإدارة بإزاحة الستار عن تمثال الوزير العامري فاروق نائب رئيس النادي، الذي تم تصميمه خلال الفترة الأخيرة، وتم إطلاق اسمه على المبنى الإداري بمقر النادي بالجزيرة.