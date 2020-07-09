خلل في المسابقات المحلية.. مصدر: الجبلاية في ورطة مع الفيفا في حال إلغاء الهبوط

فجر مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إلغاء الهبوط فى دورى القسم الثاني والثالث والرابع.





وقال المصدر ذاته إن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لن تستطيع إلغاء الهبوط فى دورى القسم الثاني والثالث والرابع.





وتابع:" اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني لن تتخلى عن مهامها إلا بعد الانتهاء من المسابقات المحلية فى شهر أكتوبر بعد المد لهم لمدة ٣ شهور وأن اقامة دورى المحترفين يعتبر بمثابة أهم بنود مهام اللجنة الخماسية المؤقتة في الجبلاية المكلفة بها من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا".





وأضاف:" لو تم إلغاء الهبوط فى دوريات المظاليم فإن ذلك يعرض اللجنة الخماسية المؤقتة للجبلاية إلى مشاكل مع الفيفا لأن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدفع أموالا للجنة من أجل عمل دوري محترفين".





ولفت إلى أن إلغاء الهبوط من القسم الثانى والثالث والرابع سوف يتسبب فى خلل بشكل المسابقات المحلية لمدة موسمين عكس تعليمات الفيفا وذلك من أبرز توصيات الفيفا، منوها إلى أن الشأن الداخلي فقط الخاص بالجبلاية هو تحديد عدد الفرق الصاعدة والهابطة.



