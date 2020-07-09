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أخبار العالم

عمره 480 عاما.. لحظة انهيار جسر أثري في الصين بسبب الفيضانات

الخميس 09/يوليه/2020 - 10:40 ص
صدى البلد
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القسم الخارجي
تسببت الفيضانات التي ضربت الصين في تدمير جسر أثري يرجع تاريخه إلى ما قبل 480 عاما. 

ويظهر في الفيديو الذي نشرته وكالة "شينخوا" الصينية، انهيار الجسر الذي يبلغ عمره 480 عاما، بفعل الفيضانات التي ضربت مقاطعة انهوى الصينية. 

نشرت وسائل الإعلام الصينية اليوم تفاصيل الكارثة التي تمر بها الصين فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد او كوفيد19.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات مصورة لفيضانات تقتلع المنازل في الصين، وذلك عقب تعرّض العديد من المناطق لأمطار غزيرة هي الأكثر شدة تشهدها البلاد منذ أعوام.

وقالت صحيفة "الشعب" الصينية، أن الفيضان الذي ضرب الصين مروع، موضحةً أن الفيديو يكشف جانبًا من الفيضانات على إحدى ضفاف نهر "يانجتسي"، الذي يعد واحدًا من أطول أنهار الصين.

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