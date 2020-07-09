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محافظات

من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض

الخميس 09/يوليه/2020 - 12:04 م
ازالة البناء المخالف
ازالة البناء المخالف بالجيزة
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محمد الصاحى
تشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص أو المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على أراضي أملاك الدولة والتعديات على الأراضي الزراعية.

ويتابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة  على مدار اليوم مجهودات إزالة العقارات المخالفة ومواجهة مخالفات البناء بكافة أحياء ومراكز ومدن المحافظة في ضوء حرص المحافظة على فرض هيبة الدولة وردع المخالفين.

واكد محافظ الجيزة انه تمت ازالة ٦ حالات بناء مخالف بمركز أوسيم شملت ازاله فيلا بالكامل على مساحة ١٠٠٠م تقريبًا واخري علي مساحة ٥٠٠ م مقامة بالمخالفة بجوار محور الضبعة ببشتيل بالإضافة الي إزالة ٤ عقارات مخالفة بمنطقة البراجيل . 

واشار الى انه تمت  إزالة 9 حالات تعد على أرض أملاك دولة  بمساحة 712مترًا بناحية كفر عمار العياط، بالإضافة إلي إزالة ١٢ حالة بناء مخالف  علي أراضي أملاك الدولة بقرية الطرفاية بمساحة 950 مترً بمركز ومدينة البدرشين وازاله حالتين بناء مخالف بمنطقة الحوض بمركز منشأة القناطر . 

وأكد محافظ الجيزة أنه تم استكمال الإزالة لـ 4 أبراج مخالفة بحي الهرم شملت إزالة عقارين متجاورين بشارع المنشية الرئيسي وعقار بشارع الاربعين مع اللبيني واخر  بشارع رائد السلام . 

كما تمكنت المحافظة من ازاله برج مخالف مكون من 11 طابقًا بأرض ضيف الله بحي الطالبية حيث تمت الإزالة حتي سطح الارض الي جانب ازاله عقار مخالف بشارع كورنيش النيل   بحي الوراق واتخاذ الاجراء القانوني حيال المخالفين . 

وفي مركز الواحات تمت إزالة تعديات علي مساحة ٢٣٠م٢ بمنطقة ام اللفاع بقرية القصر واسترداد  ٣٠ فدانا . 
من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض
من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض
من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض
من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض
من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض
من بينها 6 فيلات و 6 أبراج بالهرم.. إزالة 36 حالة بناء مخالف بالجيزة حتي سطح الأرض
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