لص يتعدى على مواطن بـ «كتر» تسلل لمنزله وسرقه بالنزهة

تمكن رجال أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن مواطن بالنزهة والتعدى عليه بسلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة ، ألقى القبض على المتهم وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.





وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من مواطن "مصاب بجرح سطحى"- مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" داخل غرفة النوم .





وحال محاولته الاستغاثة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثًا إصابته، وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى 3000 جنيه - جهاز لوحى "تابلت" - 3 ساعات يد - حافظة نقوده بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) وفر هاربًا.





أسفرت جهود تحريات فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه ، وبحوزته (كافة المسروقات المستولى عليها ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).





وبمواجهته إعترف بتمكنه من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق" ، والإستيلاء على المسروقات كرهًا عن المجنى عليه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته .





وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.