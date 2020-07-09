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حوادث

لص يتعدى على مواطن بـ «كتر» تسلل لمنزله وسرقه بالنزهة

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:24 م
صدى البلد
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كتب محمد صبرى
تمكن رجال أمن القاهرة من كشف ملابسات واقعة سرقة مسكن مواطن بالنزهة والتعدى عليه بسلاح أبيض وضبط مرتكب الواقعة ، ألقى القبض على المتهم وإعادة المسروقات ، تمت عملية الضبط تحت إشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، وتولت النيابة التحقيق.

وكان المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة قد تلقى بلاغا من مواطن "مصاب بجرح سطحى"- مقيم بدائرة القسم قرر بأنه حال تواجده بالشقة سكنه فوجئ بتواجد أحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" داخل غرفة النوم .

وحال محاولته الاستغاثة تعدى عليه المتهم بسلاح أبيض "كتر" كان بحوزته محدثًا إصابته، وإستولى على (هاتفه المحمول - مبلغ مالى 3000 جنيه - جهاز لوحى "تابلت" -  3 ساعات يد - حافظة نقوده بداخلها بعض المتعلقات الشخصية) وفر هاربًا. 

أسفرت جهود تحريات فرق البحث الجنائى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) تم ضبطه ، وبحوزته (كافة المسروقات المستولى عليها ، وكذا السلاح الأبيض المستخدم فى إرتكاب الواقعة).

 وبمواجهته إعترف بتمكنه من التسلل للشقة بأسلوب "التسلق"  ، والإستيلاء على المسروقات كرهًا عن المجنى عليه تحت تهديد السلاح الأبيض المضبوط بحوزته .

وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
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