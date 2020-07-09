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توك شو

احذروا.. منشورات تعد بتوزيع ثروة الراحلة رجاء الجداوي

الخميس 09/يوليه/2020 - 03:03 م
رجاء الجداوى
رجاء الجداوى
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ريهام فيكتور
كشفت فضائية "الآن" عن حقيقة المنشورات التي تعد بتوزيع أموال الممثلة المصريّة الراحلة رجاء الجداوي.

فبعد إعلان وفاة الممثلة المصريّة رجاء الجداوي في الخامس من يوليو الحالي جراء مضاعفات إصابتها بفيروس كورونا المستجدّ، أنشئت مجموعة من الصفحات على فيسبوك تدّعي أنّها تتولّى "توزيع ثروة الجداوي للشعب المصري" بناء على وصّيتها.

لكنّ هذه الدعوة تقع ضمن دائرة الصفحات الاحتياليّة التي تهدف إلى الحصول على أموال أو معلومات شخصيّة أو سرقة الحساب.

جاء في هذه المنشورات على صفحات التواصل الاجتماعى وصيّة الفنّانة الراحلة رجاء الجداوي قبل أن تتوفّى: "أقرّ أنا رجاء الجداوي بتقديم ثروتي للشعب المصري كخدمات وجوائز وأتمنى من الجميع الدعوة لي بالرحمة عندما أتوفّى"، مع طلب بإرسال رسالة إلى رابط "لتنفيذ الوصيّة".

حيث بدأ تداول هذه الوصية غير الصحيحة على صفحات عديدة بعد وفاة الفنانة رجاء الجداوى يوم الأحد الماضى عن عمر يناهز 81 عاما فى أحد مستشفيات العزل بالإسماعيلية.
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