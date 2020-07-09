اليوم.. عمرو محمود ياسين ضيف برنامج «بحب الإذاعة»

، ضيف برنامج "بحب الإذاعة"، اليوم الخميس، مع الإعلامية شافكي المنيري على راديو نغم اف ام، وذلك في تمام الساعة مساءً.

يتحدث عمرو محمود ياسين، عن مسلسله الأخير "ونحب تاني ليه" للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذي خاضت به السباق الرمضاني الماضي 2020، وقد حقق نجاحًا كبيرًا جدًا.

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"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.



