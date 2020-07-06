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فن

عمرو محمود ياسين لـ عبدالله رشدي: إصرارك على التشويش بخصوص تجريم التحرش أمر مستفز

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:40 ص
عمرو محمود ياسين
عمرو محمود ياسين
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آيه عاطف
حرص السيناريست عمرو محمود ياسين، على توجيه رسالة لـ عبد الله رشدي، بعد الهجوم الذي حدث عليه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن التحرش.

قال عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" عزيزي الشيخ عبدالله رشدي .. انا احترم ذكائك و علمك و اعجب بهم عندما اشاهدك في مناظرات و حوارات عده .. و لكن اصرارك ع التشويش ع القضيه الاساسيه و هي اعتبار التحرش جريمه و نقطه من اول السطر و ادخال قضايا اخرى ع نفس الخط صار مستفزا .. فاذا كنت مهتم بقضية ملابس السيدات فتحدث عنها منفصله عن قضية التحرش".

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وتابع قائلًا :"حتى لا تعطي ضعاف نفوس بنج موضعي يخدر به ضميره عندما يقرر التحرش بفتاه لا ترتدي حجابا او ترتدي ملابس لا تعجبه .. و مثال السياره المفتوحه مثال ساذج للغايه لان الاصل ان السياره حتى لو كانت مفتوحه يفترض ان تكون آمنه اذا كان ذلك في مجتمع سليم الفطره و حسن النوايا".

بينما إختتم حديثه قائلًا :"واصلا السياره شيء و البني ادم امر اخر .. فالمقارنه ساذجه لا تتناسب مع ذكاءك الذي اظنه من مميزاتك يا شيخ عبدالله .. راجع نفسك و تحدث من منطلق ديني كما شئت في امور العفه و التحشم و لكن بعيدا عن قضية التحرش لان ما تقوم به و باصرار من مزج القضيتين يشوه القضيه الاهم الا و هي التحرش فرجاء راجع نفسك".
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