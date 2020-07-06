عمرو محمود ياسين لـ عبدالله رشدي: إصرارك على التشويش بخصوص تجريم التحرش أمر مستفز

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين ، على توجيه رسالة لـ عبد الله رشدي، بعد الهجوم الذي حدث عليه بسبب تصريحاته المثيرة للجدل عن التحرش.





قال عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "الفيسبوك" :" عزيزي الشيخ عبدالله رشدي .. انا احترم ذكائك و علمك و اعجب بهم عندما اشاهدك في مناظرات و حوارات عده .. و لكن اصرارك ع التشويش ع القضيه الاساسيه و هي اعتبار التحرش جريمه و نقطه من اول السطر و ادخال قضايا اخرى ع نفس الخط صار مستفزا .. فاذا كنت مهتم بقضية ملابس السيدات فتحدث عنها منفصله عن قضية التحرش".





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وتابع قائلًا :"حتى لا تعطي ضعاف نفوس بنج موضعي يخدر به ضميره عندما يقرر التحرش بفتاه لا ترتدي حجابا او ترتدي ملابس لا تعجبه .. و مثال السياره المفتوحه مثال ساذج للغايه لان الاصل ان السياره حتى لو كانت مفتوحه يفترض ان تكون آمنه اذا كان ذلك في مجتمع سليم الفطره و حسن النوايا".



