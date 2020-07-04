مجتمع عجيب.. عمرو محمود ياسين يعلق على أزمة إسعاد يونس

حرص السيناريست عمرو محمود ياسين ، على أن يعلق على أزمة إسعاد يونس الأخيرة بعد اتهامها بالعنصرية ضد طبقة من الشعب.









وقال عمرو محمود ياسين، من خلال حسابه الرسمي على "فيسبوك": " يلا يا جماعة إسعاد يونس كتبت مقال مش عاجبكم فتمام انسوا بقى أي حاجة لطيفة عملتها في حياتها وتعاملوا معاها كمجرم حرب.. مجتمع عجيب".









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وكانت إسعاد يونس قد روت قصة فتاة ريفية تعمل خادمة ولا تؤدى عملها بإتقان حتى يتم طردها، الأمر الذي صنفه البعض بالعنصرية، وأنه يرمي إلى العديد من الأمور التي بها إهانة لبعض فئات المجتمع مثل "الفلاحين"، والطبقة البسيطة".









بينما حذفت إسعاد يونس، البوست بعد الهجوم الشديد الذي تعرضت له من قبّل رواد السوشيال ميديا.











