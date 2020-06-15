ليس على المريض حرج.. تعليق عمرو محمود ياسين على انتحار سارة حجازي

نشر عمرو محمود ياسين صورة سارة ورسالتها الأخيرة، عبر حسابه على Facebook، وعلق كاتبا: "دايما بشوف أن الشخص المنتحر بالتأكيد كان يحتاج إلى رعاية ومساعدة نفسية طبية كبيرة في الفترة التي سبقت قرار إنهائه لحياته.. ومن المنطلق ده بعتبر الشخص المنتحر مريض نفسي وبالتالي اتعاطف معه ومع ضعفه وقلة حيلته اللي دفعته إنه يتخلى عن غريزة أساسيه خلقها الله في كل مخلوقاته وهي غريزة البقاء وحفظ الذات".





تابع: "ولذلك عندما يقرر أحدهم إنهاء حياته أتعاطف معه واترحم عليه.. لأنه ليس على المريض حرج".



