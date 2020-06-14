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فن

أسرة محترمة.. عمرو محمود ياسين يؤازر شريف منير ضد التنمر

الأحد 14/يونيو/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر الفنان والمؤلف عمرو محمود ياسين منشورا جديدا عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.


وعلق عمرو، على فيديو شريف منير الذى نشره برفقة بناته بعد حادثة الألفاظ البذيئة التى تعرضت لها بناته.


كتب معلقا:" يعني معنديش  كتير اقوله  غير ان شريف  منير فنان محترم   عنده اسره محترمه . ربنا يبارك فيهم .  وعنده حق   الناس لازم تتعامل بادب مع بعض   مش معقول البلطجه والتنمر اللي بيحصل ده".



ونشر الفنان شريف منير، مقطع فيديو قصيرا عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، ظهر فيه مع ابنتيه (فريدة وكاميليا) بعد الهجوم الذي تعرضتا له، على خلفية صورتهما على انستجرام. 


وظهر شريف منير، في الفيديو مع ابنتيه، وخلفهم علم مصر، ويؤكد للجميع أنه اتخذ الإجراءات القانونية ضد المسيئين له ولابنتيه، مطالبًا الجميع بضرورة التوحد ضد أي شخص ينشر إساءة على السوشيال ميديا، ويقدمون البلاغات ضده، ويساعدون رجال الشرطة في معرفة هوية هؤلاء لملاحقتهم.
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