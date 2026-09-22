حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع العجوزة

واصلت أجهزة حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة، تنفيذ حملات مكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام وذلك خلال الفترتين الصباحية والمسائية في عدد من شوارع ومناطق الحي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من الدكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة.

وذلك بهدف تحقيق الانضباط العام وإعادة الانسيابية المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وشملت الحملات التصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين والمركبات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والتأكيد على عدم السماح بإشغال الأرصفة والطريق العام، بما يضمن الحفاظ على حقوق المارة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات في إطار خطة حي العجوزة المستمرة لفرض الانضباط والتعامل الفوري مع المخالفات والتعديات ورفع كفاءة الشوارع والميادين وتحقيق بيئة حضارية تليق بأهالي الحي.