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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

طرح 98 وحدة سكنية بمدينة العلمين الجديدة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك

وحدات سكنية بالعلمين
وحدات سكنية بالعلمين
ايمن محمود

أعلن جهاز مدينة العلمين الجديدة تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك»، ضمن الطرح الجديد للوحدات السكنية بالمدن الجديدة.

توفير وحدات بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك

وأكد الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف على جهاز القرى السياحية، أن طرح الوحدات بنظام «الإيجار المنتهي بالتمليك» يعكس حرص وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تنويع أنماط إتاحة الوحدات السكنية وتوفير بدائل تلبي احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن مدينة العلمين الجديدة تضم مشروعات سكنية متنوعة تواكب خطط التنمية العمرانية بالمدينة.

98 وحدة سكنية 

وأوضح  شريف دراج، نائب رئيس الجهاز والمشرف على الإدارة العقارية، أن الطرح بمدينة العلمين الجديدة يضم 98 وحدة سكنية، بواقع 50 وحدة بمشروع «سكن مصر» بمساحات تتراوح بين 110 و130 مترًا مربعًا، و48 وحدة بمشروع «الإسكان المميز» بمساحات تتراوح بين 95 و100 متر مربع، وفقًا للشروط والضوابط الواردة بكراسة الشروط.

وأضاف أن نظام «الإيجار المنتهي بالتمليك» يتيح للمواطن الانتفاع بالوحدة وفقًا للضوابط التعاقدية، على أن تؤول ملكيتها إليه بنهاية مدة التعاقد، مشيرًا إلى أن التقديم مستمر حتى 19 أكتوبر 2026.

ويتم التقديم من خلال بوابة «مسكن» 

مع ضرورة إنشاء حساب على منصة «مصر الرقمية»  وفقًا للشروط والضوابط المحددة بكراسة الشروط.

يأتى ذلك في ضوء توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، بتوفير وحدات سكنية متنوعة وإتاحة أنظمة سداد وتعاقد مرنة للمواطنين.

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