إلهام شاهين: رجاء الجداوي عملت لمدة 62 عاما مع جميع الأجيال بداية من فاتن حمامة

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن الراحلة الفنانة رجاء الجداوي كانت حالة مختلفة وفريدة من نوعها، وعملت مع جميع الأجيال وظلت تعطى حتى توفيت.





وأضافت إلهام شاهين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " بيت ريا و سكينة" المذاع على قناة النهار، أن الفنانة رجاء الجداوي عملت لمدة 62 عامًا، وعملت مع الفنانة الكبيرة فاتن حمامة والجيل الحالي.





ولفتت إلهام شاهين، إلى أن النجم العالمى فان دام، نعى الفنان الراحلة رجاء الجداوي ، موضحة أن رجاء كانت لطيفة مع الجميع، سواء كبير أو صغير، وحديث نجم عالمى عنها يعتبر شيئا كبيرا جدًا.





وأشارت إلهام شاهين إلى أن الراحلة لم تحرج أحدا فى يوم، وأى مواطن يريد أن يتصور معها تقف معه وتتصور ولا ترفض.



