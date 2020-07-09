مستشفى مطروح يستقبل مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ لإجراء الفحوصات.. صور

استقبل مستشفى مطروح العام أول المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ القادم لتوقيع الكشف الطبى طبقا لشروط الترشح للانتخابات.





وقام حسين آدم جارح سعد بتوقيع الكشف الطبي باللجنة الطبية المتخصصة بانتخابات مجلس الشيوخ كاول مرشح يجرى الكشف الطبى للمرشحين بمطروح.





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واكد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمطروح انه تم اسناد مهمة الاشراف على اللجنة الطبية للدكتور حسن سالم مدير مستشفى مطروح العام والدكتور محمد حلمي عبد الصمد مدير المجلس الطبي العام.

واضاف أن الكشف الطبى على المرشحين بدأ منذ صباح أمس الأربعاء، ومن المقرر أن يستمر يوميا من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 7 مساء، وذلك حتى يوم الأربعاء الموافق من شهر 15 يوليو الجاري.





واشار ان خطوات توقيع الكشف تتضمن أن يقوم المرشح بالدخول على الموقع الالكترونى لإدارة المجالس الطبية المتخصصة ، وملء طلب التقدم وطباعة الخطاب الموجه للمجالس الطبية، ويتم التوجه مباشرة إلى مقرها فى الموعد المحدد، لاستكمال الإجراءات وعمل الكشف والتحاليل واستلام النتائج بعد ذلك لتقديمها ضمن الأوراق المطلوبة للترشح.