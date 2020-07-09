المسماري لـ أردوغان: الرئيس السيسي لا يتحدث ولكن يفعل.. وسيكون هناك أفعال قوية ضد الأتراك.. فيديو

قال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي إن الخط الذي تم رصده حول مدينة سرت بمنطقة الجفرة تحت حماية القوات المسلحة والقوات الجوية، مؤكدا أنهم حاولوا أن يكونوا طرفا إيجابيا في وقف إطلاق النار ولكن الطرف الآخر بدأ يحشد وبدأ فى تنفيذ عملية عسكرية ولكن نجحت القوات المسلحة فى السيطرة على الوضع.





وأضاف المسماري خلال مداخلة لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد أن التأييد العربي الذي يقوده الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد إعلانه الخطوط الحمراء فى ليبيا هو أمر عظيم ونتمنى أن يمتد إلى طرابلس.





وتابع المتحدث باسم الجيش الليبي أن أردوغان لا يتوانى فى استغلال أى فرصة للوصول لمنطقة الجفرة ولكن قواتنا قادرة على الحماية بدعم الزخم الجوى من المصادر المصرية والقوات الليبية.



