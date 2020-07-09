نجود الخيبري.. ممرضة سعودية ماتت بـ كورونا فكرمتها المملكة بهذه الطريقة

نجود الخيبري سيدة سعودية تحول اسمها لحديث المملكة بعد أن أفنت عمرها من أجل إنقاذ الآخرين فالتضحية لا تعرف الذات، كانت تكافح الفيروس اللعين ليحيا الآخرون وسرعان ما انتصر عليها ليفقدها أهلها واحباءها وكل من مدت لهم يد العون فى الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا .





نجود الخيبري الممرضة السعودية التى كانت تعمل بالمستشفى الميداني بالمدينة المنورة، عٌرف عنها تضحياتها ودأبها من أجل راحة الأخري وافتها المنية بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقديرًا وعرفانا لجهودها قرر أمير منطقة المدينة المنورة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إطلاق اسمها على ‏ المستشفى الميداني ليصبح "مركز نجود الطبي"؛ كما عينت شؤون المسجد الحرام والمسجد والمسجد النبوي تركي بن عبدالله الخيبري زوجها موظفًا في وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي؛ وذلك نظير ما قدّمته زوجته الممرضة نجود الخيبري من تضحية إنسانية.





وتمت تسمية المستشفى باسم مركز نجود الطبي؛ تقديرًا لما قدمته الممرضة نجود الخيبري رحمها الله، وعرفانًا لجهود الممارسين الصحيين ولما قدمته الممرضة رحمها الله، والتي توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء عملها حيث عملت في الميدان وخدمت المدينة المنورة أكثر من 18 عاما.





وقال وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": إنه تم تسمية المستشفى باسم مركز نجود الطبي، والذي سمي باسم الممرضة الراحلة نجود الخيبري رحمها الله؛ تقديرًا لما قامت به لخدمة المرضى وعرفانًا لجهود الممارسين الصحيين.